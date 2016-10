Hessen 22:00 bis 00:00 Talkshow 3 nach 9 Die Bremer Talk-Show D 2016 2016-10-15 09:20 Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste: Manuela Schwesig Seit knapp drei Jahren ist Manuela Schwesig Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In ihrer Amtszeit ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden und berichtet, sie sei nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschutz als "Rabenmutter und Egoistin" beschimpft worden. Über familiäre und politische Herausforderungen berichtet die Schwerinerin bei "3nach9". Florian David Fitz Die Liste seiner Talente ist lang: Florian David Fitz ist ein preisgekrönter Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Filme, in denen sein Name auftaucht, stehen für Qualität. Dazu zählt auch Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama "Terror", welches Das Erste am 17. Oktober 2016 ausstrahlt. Markus Lüpertz und Andreas Mühe Wenn der exzentrische Malerfürst und Multikünstler Markus Lüpertz und der profilierte Fotograf Andreas Mühe (Sohn des verstorbenen Schauspielers Ulrich Mühe), der unter anderem schon Barack Obama, Helmut Kohl, den Dalai Lama und Angela Merkel porträtierte, eine gemeinsame Ausstellung ankündigen, dann darf Außergewöhnliches und Ungesehenes erwartet werden. Was das sein wird, verraten die beiden bei "3nach9". Julia Shaw Sie gilt als führende Erinnerungsforscherin. Die Rechtspsychologin lehrt und forscht an der London South Bank University und wird als Beraterin für die Polizei, das Militär und bei Gerichtsprozessen eingesetzt. Bei "3nach9" erklärt die Verhaltenspsychologin, warum man sich auf sein Gedächtnis nicht immer verlassen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Originaltitel: 3nach9