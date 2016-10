Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Lust auf tolle Städte: Graz, Québec, Arnheim D 2014 2016-10-14 04:30 Untertitel Merken Außergewöhnlich schön und sehr vielfältig, und trotzdem noch so etwas wie ein Geheimtipp: Graz, die Landeshauptstadt der Steiermark. Ihr Stadtbild bietet eine spannende Mischung von Alt und Neu - mit viel Atmosphäre. Die historische Altstadt aus Gotik, Barock und Renaissance wurde von der UNESCO zum "Weltkulturerbe" ernannt und dank ihrer modernen Architektur und lebendigen Kreativszene unlängst auch zur "City of Design" gekürt. Deutlichen Wert auf seine Traditionen legt man im historischen Zentrum der ostkanadischen Stadt Québec am Sankt-Lorenz-Strom; europäische Besucher fühlen sich sich auf Schritt und Tritt an Frankreich erinnert, und nur hier in der Provinz Québec spricht man Französisch. Weiter stromaufwärts liegt die Millionenmetropole Montréal, das kulturelle Zentrum ganz Kanadas mit Museen, Galerien, Theatern, Orchestern und zahlreichen Festivals. Wer an Arnheim denkt, hat für gewöhnlich die berühmt-berüchtigte Brücke vor Augen, Schauplatz einer erbitterten Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Der vielen Opfer wird bis heute gedacht, trotzdem präsentiert sich Arnheim auch als eine lebensfrohe, lebendige und überraschend vielseitige Stadt. In Sachen Design, Mode und Shopping hat sie sich in den letzten Jahren an die Spitze der niederländischen Top-Adressen katapultiert. Gleichzeitig locken Kunst- und Naturparadiese wie der Hoge Veluwe Nationalpark mit dem Kröller-Müller-Museum, der nur wenige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums beginnt, oder Burgers' Zoo: Wie ein Entdeckungsreisender erlebt der Besucher Tiere im naturnahen Dschungel, in der Wüste oder im Mangrovenwald. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lust auf tolle Städte