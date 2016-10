Hessen 14:30 bis 16:00 Drama Eine halbe Ewigkeit D 2011 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mehr als fünfzig Jahre sind vergangen, seit Harry seine große Liebe Elly Hals über Kopf verließ, um nach Amerika zu gehen. Nun ist er zurückgekehrt, um sie wiederzusehen - und muss entdecken, dass sie als Ordensschwester in einem evangelischen Kloster lebt. Zunächst lehnt sie den Kontakt mit ihm ab, zu tief sitzt der Schmerz darüber, dass er in all den Jahren kein Lebenszeichen gab. Erst als sie den wahren Grund für sein vermeintliches Schweigen erfährt, lässt sie Harry wieder in ihr Leben. Mit der Erinnerung an die vergangenen Zeiten kehren bei den beiden auch die alten Gefühle zurück. Elly gerät in einen tiefen moralischen Konflikt. - Cornelia Froboess und Matthias Habich spielen in "Eine halbe Ewigkeit" ein einstiges Liebespaar, das Jahrzehnte später noch einmal die Chance auf ein kurzes Glück bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Froboess (Elisabeth Lange) Matthias Habich (Harry Berg) Peter Franke (Paul Keller) Lambert Hamel (Fred Schmidt) Anna Maria Sturm (Schwester Hilde) Ulrike Grote (Schwester Lydia) Elisabeth Schwarz (Oberin) Originaltitel: Eine halbe Ewigkeit Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Volker Krappen Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz, Susanne Piesker, Andreas Schäfer