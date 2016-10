Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Für immer 30 D 2011 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Timo Wittmann, in die Jahre gekommener Kreativdirektor einer Münchener Werbeagentur, hat die beste Zeit hinter sich. Seine Ideen sind nicht mehr am Puls der Zeit, er gilt als ausgebrannt. Nach einem uninspirierten TV-Spot setzt der besorgte Agenturbesitzer Hans Kranich ihm die ehrgeizige Susanne Andersen vor die Nase. Sie soll für neuen Esprit sorgen, doch Timo, für den Selbstzweifel ein absolutes Fremdwort ist, nimmt die Degradierung nicht hin. Im Glauben, unersetzlich zu sein, kündigt er spontan und sinnt auf Rache. Er will allen beweisen, dass er noch immer der Beste ist. Mit Perücke und Schönheitskorrekturen gibt er sich als flotter 30-Jähriger aus und bewirbt sich auf die freie Stelle des Junior-Art-Direktors. Der heikle Plan geht auf, nichts ahnend gibt Susanne dem forschen, "jungen" Mann eine Chance. In seiner neuen Rolle erlebt Timo alias Ben Wiesner jedoch einige Überraschungen, denn wider Erwarten erweist Susanne sich auch als exzellente Werbetexterin, und außerdem sieht sie blendend aus, wie sich Timo eingestehen muss. Er bietet seinen ganzen, wie er findet nicht unbeträchtlichen Charme auf, um Susanne zu beeindrucken und sie so umso leichter über den Tisch ziehen zu können. Doch keiner seiner Tricks verfängt bei ihr. Und auch auf anderen Ebenen muss er eine Niederlage nach der anderen einstecken. Mit seinem besten Freund Achim zerstreitet er sich heillos, und auch die Beziehung zu seiner Tochter Laura verschlechtert sich rapide, seit diese übergangsweise bei ihm wohnt. Timo ist in einer Sackgasse und eignet sich nun plötzlich völlig fremde Verhaltensweisen an. Er beginnt, anderen zuzuhören und sich aufrichtig für seine Mitmenschen zu interessieren. Und so gelingt es ihm doch noch, Susannes Herz zu gewinnen - allerdings als junger Ben. Soll Timo nun für immer 30 bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Eitner (Timo Wittmann / Ben Wiesner) Marie-Lou Sellem (Susanne Andersen) Sidonie von Krosigk (Laura Wittmann) Jürgen Tarrach (Achim Lübertz) Hanns Zischler (Hans Kranich) Miriam Morgenstern (Franzi) Andreas Agler (Blumenkurier) Originaltitel: Für immer 30 Regie: Andi Niessner Drehbuch: Ilja Haller Kamera: Bernd Neubauer, Peter Schmehl Musik: Philipp F. Kölmel