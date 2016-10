WDR 14:30 bis 15:15 Dokumentation Abenteuer Erde Der Hof der wilden Tiere Der Hof der wilden Tiere D 2013 Untertitel HDTV Live TV Merken In Anlehnung an den Kinofilm "Die Wilde Farm" erzählt Roland Possehl in "Der Hof der wilden Tiere" die Geschichte eines Bauernhofs - so, wie es ihn vielleicht früher einmal gab. Er liefert Einblicke in den Alltag eines heutzutage gar nicht mehr so alltäglichen Bauernhofs. Schweine, Hühner, Katzen, Kaninchen: Tiere, die jeder glaubt zu kennen. Tatsächlich weiß jedoch kaum jemand viel über das natürliche Verhalten vieler Nutztiere. Einfühlsam und mit beeindruckenden Bildern beleuchtet der Film die Hofbewohner aus einer anderen Perspektive. Bei der Erkundung ihrer Farm und der Umgebung erleben die Hoftiere viele Abenteuer und treffen bei ihren Ausflügen auch auf zahlreiche wilde Tiere: Der Hauseber muss sich gegen ein Wildschweinmännchen behaupten, die Hühner haben ein erschreckendes Erlebnis mit einer Ringelnatter und das Kaninchen bereut schnell das waghalsige Verlassen seines Stalles. Neben den Erlebnissen der Tiere werden auch sehr intime Momente mit der Kamera eingefangen, wie die Geburt der kleinen Ferkel, das Schlüpfen eines Kükens und der Augenblick, in dem das gerade geborene Fohlen das erste Mal auf seinen wackeligen Beinen steht. "Der Hof der wilden Tiere" kritisiert nicht mit erhobenem Zeigefinger die Massentierhaltung. Der Film entwickelt viel mehr eine fiktive Vision mit Augenzwinkern, wie Tierhaltung auch aussehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Erde Regie: Roland Possehl