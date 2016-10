WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ob sich die Tiger mögen? D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Aus Sicherheitsgründen soll heute das erste Treffen zwischen den Tigern in der Innenanlage stattfinden. Denn falls es problematisch wird, können die Tierpfleger eingreifen. Die "Südamerikaner" sind in Hellabrunn wie immer ganz entspannt. Tierpfleger Florian Hundshammer will trotzdem wissen, ob alle wirklich ok sind. Bei den Yaks gab es letzte Nacht Nachwuchs: Es stellt sich die große Frage, ob es ein Bub oder ein Mädel ist. Bei den Webervögeln hat die Brutzeit begonnen. Damit das Nistmaterial nicht ausgeht, sorgt Tierpflegerin Nadine Breuer für Nachschub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

