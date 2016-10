MDR 00:15 bis 01:40 Historienfilm Die Päpstin D, I, E 2009 Nach dem Roman von Donna Woolfolk Cross Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 814 hat Johanna ein Leben als Frau vor sich. Ihr Weg scheint vorbestimmt, sie wird arbeiten, Kinder kriegen und früh sterben. Doch Johanna lehnt sich auf gegen den strengen Vater, gegen die Regeln der Kirche, für ihre Überzeugung und ihren Glauben. Denn sie spürt, dass ihre Bestimmung eine andere ist, dass Gott ihr einen anderen Weg weist. Doch der Preis dafür ist hoch. Ingelheim im Winter 814. Johanna kommt in ärmlichen Verhältnissen als Tochter eines Dorfpriesters (Iain Glen) zur Welt. Aus Sicht des strengen Vaters ist für den weiblichen Nachwuchs weder Bildung noch ein besseres Leben vorbestimmt. Heimlich und gegen den Willen ihres Vaters lernt das wissbegierige und kluge Mädchen (Tigerlily Hutchinson) von ihrem Bruder Lesen, Schreiben und Latein. Nach dem Fiebertod des ältesten Sohnes, soll der jüngere Johannes (William Stütz) an dessen Stelle die Domschule in Dorstadt besuchen. Bei der Aufnahmeprüfung aber beeindruckt Johanna (jetzt Lotte Flack) den Schulmeister Aesculapius (Edward Petherbridge) mit ihrem flüssigen Latein und ihrer Auslegung einer Bibelstelle. Er beschließt, Johanna gemeinsam mit ihrem Bruder im Dorf zu unterrichten, denn Mädchen ist das Studium an der Scola verwehrt. Dennoch will Aesculapius alles ihm Mögliche für Johanna unternehmen, damit die Gabe ihres Verstandes nicht ungenutzt bleibt. Wenig später wird Johanna gemeinsam mit ihrem Bruder Johannes an der Domschule in Dorstadt aufgenommen. Sie findet Obhut bei der Familie des Grafen Gerold (David Wenham) und verbringt in Mainz eine glückliche Jugend. Die besondere Förderung Johannas missfällt nicht nur dem neuen Schulmeister Odo. Während Gerolds Abwesenheit überfallen Normannen die Stadt und töten dessen Familie, den Bischof und auch Johannes (jetzt Jan-Hendrik Kiefer). Johanna kann aus der brennenden Stadt fliehen. Sie nimmt die Identität ihres Bruders an und tritt unter dem Namen Johannes Anglicus in das Benediktinerkloster in Fulda ein. Im Kloster arbeitet Johanna als Assistent des Medicus. Das Wissen ihrer Mutter über die Wirkung heilsamer Kräuter hat sie bewahrt und sie wird für ihre Gelehrsamkeit geachtet und geschätzt. Sie führt ein zufriedenes Leben, muss jedoch ständig fürchten, dass ihr Geheimnis entdeckt wird. Entgegen den Weisungen des Abtes setzt sich Johanna für die Armen und Kranken ein, um ihre Not zu lindern. So pflegt sie eine kranke Mutter, die verbannt werden soll, und kümmert sich um deren vier Kinder. Als sich eines Tages eine Fieberepidemie im Kloster ausbreitet, kümmert sich Johanna ebenso aufopferungsvoll um ihre Glaubensbrüder. Doch dann erhält sie Besuch von ihrem vergreisten Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Wokalek (Johanna von Ingelheim) David Wenham (Graf Gerold) John Goodman (Papst Sergius II.) Iain Glen (Dorfpriester (Johannas Vater)) Edward Petherbridge (Aesculapius) Anatole Taubman (Anastasius) Lotte Flack (Johanna (10?14 Jahre)) Originaltitel: Die Päpstin Regie: Sönke Wortmann Drehbuch: Heinrich Hadding, Heinrich Hadding, Sönke Wortmann Kamera: Tom Fährmann Musik: Marcel Barsotti