MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Katastrophenschutz - Vorbereitung auf den Ernstfall Katastrophenschutz - Vorbereitung auf den Ernstfall D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mit Blick auf Terrorgefahr, Cyberkriminalität und weltweite Krisen will die Bundesregierung den Zivilschutz, der nach Ende des Kalten Krieges fast vollständig abgeschafft wurde, wieder neu aufbauen. Forscher vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwerfen aktuelle Einsatzszenarien, Informationsstrategien und Apps, die im Krisenfall Leben retten sollen. Und auch die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen stellen Retter und Katastrophenschützer vor neue Herausforderungen. "LexiTV" stellt die aktuellen Katastrophenschutz-Vorhaben der Bundesregierung vor, gibt einen Einblick in die harte Ausbildung am Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center (FRTC) in Frankfurt (Main) und zeigt, wie Spezialkräfte die Explosion eines brennenden Kraftstoff-Großtanklagers verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

