Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Nicht ohne meine Nanny USA 1998 Stereo HDTV Merken Grace wird von einem Schulfreund, dem Sohn des Sultans Hassan, in den Mittleren Osten eingeladen. Fran schlägt vor, Grace zusammen mit Niles hinzuschicken, damit sie und Maxwell das Haus für sich allein haben. Doch Maxwell behauptet, auf Niles' Kochkünste nicht verzichten zu können und schickt daher seine Nanny mit Grace auf die Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield / Sultan of Koorestan) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Robert Sternin, Prudence Fraser, Peter Marc Jacobson Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson