Disney Channel 19:05 bis 20:15 Jugendserie Violetta Folge: 240 ARG 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken León und Violetta wollen sich nie wieder trennen. Diego und Francesca legen nach ihrer kuriosen Bootsfahrt wieder in Sevilla an und Ludmila vergibt Federico, nachdem er einen Stern nach ihr benannt hat. Nur Angie ist noch wütend auf Germán, weil er sie im Restaurant versetzt hat. Während der Vorbereitungen für die Show lernen die Kids Antonios Bruder Pedro kennen und das erste Studio, das Antonio in Spanien geführt hat und wo Germán früher studiert hat. Nicht nur Ramallo hält bei Olga um ihre Hand an, auch Germán fragt Angie vor tausenden Menschen ob sie ihn heiraten will. Angie sagt ,'Ja'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Violetta Regie: Jorge Nisco, Martin Saban