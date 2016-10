Disney Channel 16:55 bis 17:25 Trickserie Disneys Kim Possible Seriencocktail USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Drakken klaut den Strudel-Induktor, um einen Teilchenbeschleuniger mit Energie zu versorgen, mit dem er dann Kim Possible ausschalten möchte. Kim und Ron tappen auch in Dr. Drakkens Falle. Leider hat Drakken den Strudel-Induktor nicht wie geplant mit einem Teilchenbeschleuniger verbunden, sondern mit dem Kabelfernsehen-, wodurch die Vier in diverse Serien gezogen werden und alle möglichen Daily Soaps, über Quiz-Games, bis zu Reality Shows durchreisen. Wade schafft es natürlich, Kim und Ron zu retten. Drakken versucht zu verschwinden und landet in einer Kindersendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Tracy Berna Musik: Adam Berry