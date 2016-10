Disney Channel 10:50 bis 11:20 Kinderserie Hund mit Blog Folge: 24 Gutes Mädchen - Böses Mädchen USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Avery möchte in der Schule nicht immer der "Tugendbold" sein und sucht nun nach einem Weg, zu rebellieren, ohne sich selbst untreu zu werden. Währenddessen entdeckt Tyler, dass ihn vielleicht doch nicht alle so sehr mögen, wie er immer dachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: G. Hannelius (Avery) Blake Michael (Tyler) Francesca Capaldi (Chloe) Beth Littleford (Ellen) Regan Burns (Bennett) Kayla Maisonet (Lindsay) Danielle Soibelman (Max Edlstien) Originaltitel: Dog with a Blog Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Richard Gurman Kamera: John Simmons Musik: David Wilde

