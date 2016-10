Disney Channel 08:55 bis 09:25 Trickserie Meine Freunde Tigger und Puuh Puuhs Bienen sind verschwunden / Busters vergrabener Schatz USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (1) Puuh möchte ein paar leere Honigtöpfe mit Honig auffüllen, muss aber entsetzt feststellen, dass alle Bienen im Hundertmorgenwald verschwunden sind. Er ruft die Superschnüffler zu Hilfe, um den Verbleib der Bienen aufzuklären. (2) Ruh und Lumpi spielen "Puuhraten" auf Schatzsuche. Als sie eine glänzende Münze finden, erklären sie sie kurzerhand zu einem Golddukaten, der Teil eines vergrabenen Schatzes ist. Rabbit und Biber steigern sich in die Idee hinein, dass im Hundertmorgenwald tatsächlich ein Piratenschatz vergraben ist und fangen an, nach ihm zu buddeln. (1) Puuh möchte ein paar leere Honigtöpfe mit Honig auffüllen, muss aber entsetzt feststellen, dass alle Bienen im Hundertmorgenwald verschwunden sind. Er ruft die Superschnüffler zu Hilfe, um den Verbleib der Bienen aufzuklären. Während ihrer Suche stellen die Schnüffler fest, dass auch alle Schmetterlinge und alle Ameisen verschwunden sind. Wie es aussieht, haben alle Insekten das Weite gesucht. Als die Superschnüffler den kleinen Käfer Klecks finden, der sich mit Ohrschützern unter einem Busch versteckt hat, finden sie auch des Rätsels Lösung. Alle Insekten sind vor den unerträg-lichen Geräuschen geflüchtet, die Rabbits neue Gartenmaschine produziert. Es sind Geräusche, die unsere Freunde nicht hören können, sondern nur von Insekten wahrgenommen werden. Rabbit zieht seine Maschine sofort aus dem Verkehr, woraufhin alle Insekten wiederkommen und Puuh endlich seine Honigtöpfe auffüllen kann. (2) Ruh und Lumpi spielen "Puuhraten" auf Schatzsuche. Als sie eine glänzende Münze finden, erklären sie sie kurzerhand zu einem Golddukaten, der Teil eines vergrabenen Schatzes ist. Rabbit und Biber steigern sich in die Idee hinein, dass im Hundertmorgenwald tatsächlich ein Piratenschatz vergraben ist und fangen an, nach ihm zu buddeln. Zur gleichen Zeit ruft Buster die Super-Schnüffler zu Hilfe, weil er seinen Super-Schnüffler-Anhänger verloren hat, den er am Halsband trägt. Die Schnüffler grasen den ganzen Wald auf der Suche nach dem Anhänger ab, ohne ihn zu finden. Als sie zum Schluss auch den "Golddukaten" inspizieren, den Ruh und Lumpi gefunden haben, ist der Fall geklärt. Es ist Busters verlorener Anhänger. Rabbit hat jetzt allerhand damit zu tun, die Löcher wieder aufzufüllen, die er mit Biber zusammen in seinem Garten gebuddelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Friends Tigger & Pooh Regie: Don McKinnon Drehbuch: Nicole Dubuc, Dean Stefan

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 218 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 71 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 38 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:45 bis 09:40

Seit 23 Min.