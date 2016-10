Dritter Teil der Kize-Geschichten mit Jan Fedder. - Als ihm die Kiezgröße Bodo Schüler eine Beichte aufzwingt, steckt Pastor Book in der Klemme. Denn Bodo will, dass der Pastor die Hochzeit seiner unehelichen Tochter Ina mit seinem Sohn Hanno verhindert. Natürlich unter Einhaltung der Schweigepflicht, denn die beiden ahnen nichts von ihrem engen Verwandtschaftsgrad, und Bodo will sein Geheimnis bewahren. – Jan Hinrik Drevs inszeniert das temporeiche Drama kurzweilig und dennoch hintergründig In Google-Kalender eintragen