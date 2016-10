Das Erste 03:10 bis 04:35 Actionfilm Elephant White - Ein Killer in Bangkok USA 2011 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Profikiller Curtie Church (Djimon Hounsou) hat einen Job in der thailändischen Metropole Bangkok übernommen. Im Auftrag des reichen Geschäftsmannes Rajahdon (Sahajak Boonthanakit) soll er eine Bande von Zuhältern beseitigen, die seine minderjährige Tochter drogenabhängig machten und zur Prostitution zwangen. Zur Erledigung dieses Auftrags rüstet Curtie sich bei seinem alten Bekannten Jimmy (Kevin Bacon) mit großkalibrigen Waffen aus. Da die Zielpersonen in der Überzahl sind, muss der Scharfschütze seine Gegner überlisten. Zu spät wird ihm klar, dass auch er hinters Licht geführt wurde: Sein Auftraggeber Rajahdon ist ein Gangster, der die Macht seines Vaters, Boss Katha (Weeraprawat Wongpuapan), untergraben will, um dessen Position als Bandenchef einzunehmen. Um Kathas Leuten zu entgehen, versteckt Curtie sich in einem Kloster, wo er unerwartet Besuch von Mae (Jirantanin Pitakporntrakul) erhält. Das Schicksal der jungen Frau, die auch zur Prostitution gezwungen wurde, berührt den Killer so sehr, dass er beschließt, unter den Gangstern aufzuräumen. Er kann eine Gruppe gepeinigter Mädchen aus Kathas Gewalt befreien - doch Mae ist plötzlich spurlos verschwunden. Der spirituelle Actionthriller überzeugt mit virtuos choreographierten Kampfszenen. In der Rolle des stoischen Auftragskillers macht der aus "Blood Diamond" bekannte beninisch-US-amerikanische Darsteller Djimon Hounsou eine gute Figur an der Seite von Kevin Bacon als waffenfetischistischem Nachtclubbesitzer. Nach seinem internationalen Durchbruch mit dem stilvollen Kampfkunst-Film "Ong-Bak" schuf der Thailänder Prachya Pinkaew diese Mischung aus mythisch überhöhter Rachefantasie und realistischem Blick in die Abgründe der Kinderprostitution in Bangkok. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Djimon Hounsou (Curtie Church) Kevin Bacon (Jimmy) Jirantanin Pitakporntrakul (Mae) Weeraprawat Wongpuapan (Boss Katha) Abhijati 'Meuk' Jusakul (Advisor Bhun) Suteerush Channukool (Number Two) Sahajak Boonthanakit (Rajahdon) Originaltitel: Elephant White Regie: Prachya Pinkaew Drehbuch: Kevin Bernhardt Kamera: Wade Muller Musik: Robert Folk Altersempfehlung: ab 18