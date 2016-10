Das Erste 01:15 bis 03:08 Thriller Tödliche Entscheidung USA 2007 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die New Yorker Brüder Andy (Philip Seymour Hoffman) und Hank (Ethan Hawke) Hanson könnten ungleicher kaum sein. Während der Verlierertyp Hank ein ziemlich unstetes, perspektivloses Leben führt, arbeitet sein älterer Bruder Andy als Top-Manager bei einem angesehenen Unternehmen und ist mit der schönen Gina (Marisa Tomei) verheiratet. Doch der Schein trügt. Andy steckt wegen seines extravaganten Lebenswandels und ausufernden Drogenkonsums in erheblichen Schwierigkeiten. In seiner Firma hat er bereits hohe Geldsummen unterschlagen, und seine Frau hat eine Affäre mit seinem Bruder. Anders gesagt: Seine gesamte Existenz steht kurz davor, wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Doch Andy hat eine Idee, um all seine Probleme mit einem Schlag zu lösen: Er unterbreitet Hank den Vorschlag, den kleinen Juwelierladen ihrer Eltern Nanette (Rosemary Harris) und Charles (Albert Finney) zu überfallen. Den alten Herrschaften könne nichts passieren, am Tag des geplanten Raubs sei die wöchentliche Aushilfe im Laden, die Versicherung werde den Schaden ohnehin ersetzen. Nach anfänglichen Skrupeln willigt Hank, der gegenüber seiner Exfrau und seiner Tochter mit dem Unterhalt im Rückstand ist, ein. Doch entgegen der Abmachung, den Überfall selbst durchzuführen, heuert er den Kleinkriminellen Bobby (Brian F. O'Byrne) an - ein fataler Fehler. Anders als erwartet, trifft Bobby im Laden auf Nanette. Es kommt zu einer Schießerei, bei der Bobby getötet und Nanette so schwer verwundet wird, dass die Ärzte ihr keine Chance mehr geben. Der am Boden zerstörte Charles beschließt, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Nicht genug, dass die Brüder den Tod ihrer Mutter verschuldet haben, werden sie kurz darauf von Bobbys Schwager Dex (Michael Shannon) erpresst, und in Andys Firma droht eine Buchprüfung seine Unterschlagungen ans Licht zu bringen. Zur gleichen Zeit beginnt Charles, Nachforschungen über die Hintergründe des Raubüberfalls anzustellen. So setzt der vermeintlich idiotensichere Überfall eine tödliche Spirale aus Verrat und Gewalt in Gang. Sidney Lumet, Regisseur von Klassikern wie "Die zwölf Geschworenen" oder "Hundstage", hat dem Genrekino mit "Tödliche Entscheidung" zu neuer Frische verholfen. So simpel die Ausgangsidee klingt, so vielschichtig setzt Lumet die Story um. Er erzählt die Geschichte nicht chronologisch, sondern in raffinierten Wechseln zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Motivation, Aktion und Reaktion. Dank seines typischen Gespürs für Dramaturgie und Timing wird der Film zur komplexen Anatomie einer geradezu biblischen Familientragödie. Das alles wäre freilich nichts ohne ein herausragendes Darsteller-Ensemble: Neben Albert Finney, Ethan Hawke und Marisa Tomei versteht es vor allem Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman, seine Figur des schmierigen, skrupellosen Andy von Szene zu Szene psychotischer erscheinen zu lassen, ohne ihn zu einem plumpen Psychopathen zu machen. Es gibt keine simpel gestrickten Charaktere in "Tödliche Entscheidung", einem Thriller, der zeigt, wie gut Genrekino auch heute noch sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Andy) Ethan Hawke (Hank) Albert Finney (Charles) Marisa Tomei (Gina) Aleksa Palladino (Chris) Michael Shannon (Dex) Amy Ryan (Martha) Originaltitel: Before the Devil Knows You're Dead Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Kelly Masterson Kamera: Ron Fortunato Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16