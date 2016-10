Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2292 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney beschließt, befeuert durch Merle, Mielitzers Werben um sie einfach zu genießen. Für die nächste Verabredung verspricht er eine Überraschung. Sydney ist überwältigt, dass Mielitzer für sie allein das Museum gemietet hat. Auf dem Weg dorthin sieht Mathis die beiden und es trifft ihn - was er Gunter gesteht - In London mit der "Kimonade" zu Geld gekommen, macht Theo seinen Vater Torben stolz und überrascht Kim mit einem Roller. Abends feiert er in der WG eine kleine Party. Als Kim früher geht, kann Theo nicht anders, als ihr zu folgen und zu gestehen, dass er sie immer noch liebt. Merle ist nervös wegen des bevorstehenden Termins beim Jugendamt und dem Zusammentreffen mit Volker. Gunter gegenüber gesteht sie ihre Befürchtung, zu sehr auf Erikas Unterstützung zu bauen, doch Gunter vertreibt ihre Zweifel. Vicky lockt Thomas in eine verführerische Falle, muss aber ernüchtert einsehen, dass Thomas weiterhin nur eine Bettgeschichte mit ihr will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Julia Peters, Patricia Frey Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

