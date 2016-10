NDR 00:45 bis 01:45 Talkshow 3nach9 classics Wer weiß, was Wum wählt? D 1975 Stereo 16:9 Live TV Merken Wer weiß, was Wum wählt? Fünf soignierte Herren, flaniert von einer Dame, debattierten unter anderem auch über die oben gestellte stabreimende Frage. Dass das durchaus dauerhaft vergnüglich ist, garantierten Loriot, Rudi Carrell und der bis dahin kaum als Komödiant aufgefallene CDU-Mann Rainer Barzel. Moderation: Gert von Paczensky, Marianne Koch, Wolfgang Menge. Ausschnitte aus der "3nach9"-Sendung vom 6. Februar 1975. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gert von Paczensky, Gert von Paczensky, Marianne Koch , Wolfgang Menge Originaltitel: 3nach9 classics