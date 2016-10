NDR 22:00 bis 00:00 Talkshow 3nach9 Die Bremer Talkshow D 2016 2016-10-16 02:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste: Werner Schneyder Sich selbst nennt er einen "Universal-Dilettanten" und "hauptberuflichen Meinungsträger", weshalb er niemals arbeitslos werden könne: Werner Schneyder. Im Januar 2017 wird der Kabarettist, Autor, Sportreporter, Österreicher und Igelfrisur-Träger 80 Jahre alt. Zeit für eine Bilanz also, die Werner Schneyder sicherheitshalber im Gespräch mit sich selbst zieht, unter zwei Augen sozusagen. Heiner Lauterbach Gerade erst wurde Heiner Lauterbach mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste des Freistaates Bayern geehrt. Sein soziales Engagement ist auch in seinem aktuellen Film "Willkommen bei den Hartmanns" gefragt. In der turbulenten Familienkomödie, die ab dem 3. November 2016 in den Kinos läuft, nimmt er in seiner Rolle als Familienvater widerwillig einen Flüchtling in seinem Haus auf. Eva-Maria und Wolfram Zurhorst Das Ehepaar zählt zu den führenden Paarcoaches in Deutschland und kennt sich bestens mit Beziehungsproblemen aus. Hätte die Ehe der beiden Schauspieler Angelina Jolie und Brad Pitt doch noch eine Chance gehabt? Diese und weitere Fragen beantworten Eva-Maria und Wolfram Zurhorst. Rainer Maria Schießler Der katholische Theologe und Pfarrer Rainer Maria Schießler ist das, was man einen unkonventionellen Seelsorger nennt. Der Münchener Geistliche plädiert für eine lebhafte und engagierte Kirche, legt aber auch die Schattenseiten seines Berufes dar: "Einsamkeit ist das größte Berufsrisiko für Priester", sagt er. Daher kellnert er alljährlich auf dem Münchner Oktoberfest, statt in den Urlaub zu fahren. Und er sagt, dass kein Mensch ohne Zärtlichkeit leben kann, auch ein katholischer Pfarrer nicht. Red Hot Chilli Pipers Sie sind derzeit die berühmteste Dudelsack-Rockband: the Red Hot Chilli Pipers aus Glasgow, Schottland. Mit ihrer Mixtur aus hartem Rock und Highlands-Folklore begeistern die sechs Kiltträger seit Jahren weltweit die Massen. Trotz Brexit: Bagpipes forever bei "3nach9": natürlich live! Florian David Fitz Die Liste seiner Talente ist lang: Florian David Fitz ist ein preisgekrönter Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Filme, in denen sein Name auftaucht, stehen für Qualität. Dazu zählt auch Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama "Terror", welches Das Erste am 17. Oktober 2016 ausstrahlt. Markus Lüpertz und Andreas Mühe Wenn der exzentrische Malerfürst und Multikünstler Markus Lüpertz und der profilierte Fotograf Andreas Mühe (Sohn des verstorbenen Schauspielers Ulrich Mühe), der unter anderem schon Barack Obama, Helmut Kohl, den Dalai Lama und Angela Merkel porträtierte, eine gemeinsame Ausstellung ankündigen, dann darf Außergewöhnliches und Ungesehenes erwartet werden. Was das sein wird, verraten die beiden bei "3nach9". Julia Shaw Sie gilt als führende Erinnerungsforscherin. Die Rechtspsychologin lehrt und forscht an der London South Bank University und wird als Beraterin für die Polizei, das Militär und bei Gerichtsprozessen eingesetzt. Bei "3nach9" erklärt die Verhaltenspsychologin, warum man sich auf sein Gedächtnis nicht immer verlassen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Gäste: Gäste: Heiner Lauterbach (Schauspieler), Eva-Maria Zurhorst (Paarcoach), Wolfram Zurhorst (Paarcoach), Rainer Maria Schießler (Theologe und Pfarrer), Red Hot Chilli Pipers (Musiker), Florian David Fitz (Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor), Markus Lüpertz Originaltitel: 3nach9