NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Viel Herz und vier Pfoten D 2015 Stereo Untertitel HDTV Seit fast 40 Jahren engagiert sich Alida Gundlach im Tierschutz. Sie holt regelmäßig Straßenhunde aus Rumänien, investiert Zeit und privates Geld und sucht für die traumatisierten Tiere ein Zuhause. Die ehemalige Fernsehmoderatorin lebt mit ihrem Mann Burkhard in Büchten bei Hodenhagen (Aller-Leine-Tal) und baut an einer "Arche Noah in der Südheide". Schafe, Pferde, Hunde, Katzen oder exotische Alpakas: Vierbeiner in Not werden von den Gundlachs und ihren ehrenamtlichen Helfern umsorgt. Ein Kamerateam im Auftrag des NDR hat Alida Gundlach bei ihrer täglichen Arbeit und ihren Familienchecks in Norddeutschland begleitet, denn so leicht gibt sie kein Tier aus der Hand. Bevor die neuen Besitzer einen Hund behalten dürfen, werden die Haltungsbedingungen von ihr auf Herz und Nieren geprüft. Vom Schlossherren bis zur Hausfrau begleitet diese "nordstory" die prominente Tierschützerin durch Niedersachsen und zeigt, welche Herausforderungen sich stellen, wenn Menschen Tiere bei sich aufnehmen. Originaltitel: die nordstory Regie: Silke König