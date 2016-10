Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Arnold Schwarzenegger - Das Ende der Wälder USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Hollywood-Schauspieler Harrison Ford beschäftigt sich in Indonesien eingehend mit der Zerstörung des Regenwaldes durch die Ausweitung der Palmölplantagen. Er trifft für sein Umweltschutz-Anliegen bei der indonesischen Regierung auf Unverständnis. Der Schauspieler muss erkennen, dass die Korruption in Indonesien weit verbreitet ist. Die Folge ist zunehmende Waldrodung, wodurch das Land zu einem der größten Emitter von Treibhausemissionen geworden ist. Arnold Schwarzenegger kämpft mit einem Elite-Team von Feuerwehrleuten gegen Waldbrände in den USA. Seine Erkenntnis: Der vom Menschen verursachte Klimawandel führt zu häufigeren Waldbränden. Der ehemalige US-Gouverneur und Hollywood-Schauspieler entdeckt zudem, dass die Wälder von einer weiteren gravierenden Gefahr bedroht werden. Erschaffen wurde die Doku-Serie von den beiden US-amerikanischen Produzenten Joel Bach und David Gelber, die gemeinsam mit insgesamt elf Emmy-Awards ausgezeichnet wurden. Als ausführende Produzenten engagierten sich Erfolgs-Regisseur James Cameron (Titanic, Avatar), Hollywood-Produzent Jerry Weintraub (Ocean's Eleven) und Arnold Schwarzenegger sowie der Klima-Experte Daniel Abbasi. Weitere Ko-Produzenten sind der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein und der CEO der Avatar Alliance Foundation, Maria Wilhelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously Kamera: Maryse Alberti Musik: Thomas Newman