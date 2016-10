Servus TV 08:50 bis 09:54 Dokumentation Naturschützer im Einsatz Italien F 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Italien verfügt über 21 Nationalparks. Damit bedecken diese Naturschutzgebiete fünf Prozent der Landesfläche. Hinzu kommen die 26 geschützten Küstengebiete. Die Dokumentation besucht die Naturschützer Italiens. Die Reise führt vom Meeresreservat von Punta Campanella, nahe Capri, bis in die Region Abruzzen. Am Gargano, dem nördlichen Vorgebirge Apuliens an der Ostküste Italiens dienen die Lagunen des Nationalparks verschiedenen Zugvögeln als Zufluchtsort. Hier findet man auch seltene Entenarten, die mittlerweile in Europa verschwunden sind. Auf dem Inselarchipel Tremiti hat sich eine erstaunliche Naturvielfalt entwickelt, die einem Fotografen seit 20 Jahren als Kulisse dient. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nature?s Keepers Regie: Sandra Rude Kamera: Franck Carimalo

