Servus TV 07:05 bis 08:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Überleben am Rande der Gezeiten Überleben am Rande der Gezeiten GB 2012 2016-10-14 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Rande der Gezeiten tummeln sich viele Lebewesen, die bereits über Hunderte von Millionen Jahren auf der Erde überlebt haben. Nun sind sie gefährdet. Ihr größter Feind ist der Mensch. Der Paläontologe Richard Fortey begibt sich an verschiedene Strände Großbritanniens, um die Situation dieser Lebewesen genauer unter die Lupe zu nehmen. Am britischen "National Marine Aquarium" in Plymouth trifft er auf führende Biologen, um das außergewöhnliche Leben am Rande der Gezeiten zu erforschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Simon Williams Kamera: Gordon Ross

