Servus TV 05:05 bis 06:00 Dokumentation Auf legendären Routen Kolumbien - Die Legende von Eldorado F 2012 Stereo 16:9 HDTV In Kolumbien entstand die Legende von Eldorado, dem sagenhaften Goldland Südamerikas im 16. Jahrhundert. Die Dokumentation zeigt das gegenwärtige Kolumbien, seine atemberaubende Schönheit, seine reiche Geschichte und die Hoffnung seiner Bewohner auf eine bessere Zukunft. Dabei wird ein Zwischenstopp in Kolumbiens Hauptstadt Bogota eingelegt und das reiche Weltkulturerbe des Landes besichtigt. Originaltitel: Mythical Roads Drehbuch: Christophe de Vallambras Kamera: Christophe Lemire Musik: Christophe Monthieux