ZDFinfo 20:15 bis 20:55 Dokumentation Napoleon - Die wahre Geschichte Vom Helden zum Verbannten GB 2014 2016-10-20 01:00 Stereo 16:9 Merken 1815 wurde Napoleon auf die abgelegene Insel St. Helena im Atlantischen Ozean gebracht, als Gefangener der Briten. Nach nur einem Jahr hatten die europäischen Monarchien ihn zu Fall gebracht. War es Napoleons Größenwahn oder seine Genialität, die ihn zum Herrscher über Europa machte? Nicht allein die exzellente Dynamik der Kriegsführung begünstigte seinen steilen Aufstieg. Er war vor allem unschlagbar in Sachen Selbstdarstellung. Wer konnte sich besser in Szene setzen und die Werbetrommel wirksamer rühren als der "kleine Korse"? Wie konnte aus dem ehrgeizigen Rebell der berühmteste Kaiser Frankreichs werden? Und was machte Napoleon Bonaparte zu einer der spannendsten Figuren Europas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Andrew Roberts On Napoleon