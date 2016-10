Servus TV 02:55 bis 03:50 Serien Hotel Imperial I 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Finale: Nachdem Anita erfährt, dass Angelo der rechtmäßige Erbe des Grand Hotel Imperial ist, drängt sie ihn zur Hochzeit. Doch die Feierlichkeiten stehen unter keinem guten Stern. Bei seinen Ermittlungen im Mordfall Caterina erkennt Inspektor Weidinger Unstimmigkeiten in den Aussagen von Olympia und Rudolf. Als er die beiden damit konfrontiert, kommt es zu einem unerwarteten Geständnis. Indes versucht Pietro mit allen Mitteln, die Hochzeit zwischen Adele und Marco zu verhindern. Doch dabei fällt er Marcos Handlanger Ratti in die Hände, der ihn ohne zu Zögern der Polizei übergibt. Für Pietro scheint alles verloren - oder doch nicht? Opulent ausgestattete italienische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eugenio Franceschini (Pietro Neri) Valentina Bellè (Adele Alibrandi) Andrea Bosca (Marco Testa) Marion Mitterhammer (Donna Vittoria) Dario Aita (Jacopo) Barbara Ronchi (Olimpia Alibrandi) Flavio Furno (Angelo) Originaltitel: Grand Hotel Regie: Luca Ribuoli Drehbuch: Peter Exacoustos, Daniela Bortignoni, Isabella Aguilar Musik: Nicola Tescari