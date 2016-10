Servus TV 18:35 bis 19:20 Magazin Bang Goes the Theory Überflutung Überflutung GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ist die Erderwärmung mitschuldig an den zunehmenden Überflutungen ganzer Landstriche? Oder sind Überflutungen lediglich ein extremes Phänomen des natürlichen Wetterzyklus? Maggie Philbin untersucht die wahre Bedrohung durch Sturmfluten. Liz Bonnin beobachtet, welche Maßnahmen gegen Überflutungen getroffen werden. Und Fernsehmoderatorin und Gartenexpertin Charlie Dimmock will wissen, ob die Vorliebe der Menschen für Gärten an den Überflutungen von Städten mitschuldig ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bang Goes the Theory