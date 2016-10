ZDF 02:00 bis 03:40 Komödie Im weißen Rössl A, D 1960 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Sommersaison macht Oberkellner Leopold nicht nur wegen der vielen Gäste nervös. Die Konkurrenz ist im Anmarsch. Leopold ist unsterblich in seine Chefin, "Rössl"-Wirtin Josepha, verliebt. Doch die hat nur Augen für den aus Berlin angereisten Rechtsanwalt Dr. Siedler. Leopold greift zu immer drastischeren Methoden, um seine Chefin für sich zu gewinnen. Er überschreitet dauernd seine Grenzen, bis sie ihn schließlich vor die Tür setzt. Doch damit schlägt Leopolds große Stunde: Als Gast, der bekanntlich König ist, kehrt er an seinen alten Arbeitsplatz zurück und beobachtet genüsslich, welches Chaos sein Weggang angerichtet hat. Das "Weiße Rössl" am österreichischen Wolfgangsee ist eine Touristenattraktion. In der Saison ist das Haus stets ausgebucht. Das Personal hat alle Hände voll zu tun, denn nicht nur Stammgäste, sondern auch viele Tagestouristen wollen den Charme der berühmten Herberge genießen. "Weißes Rössl" und kein Ende: 2013 kam eine Neuverfilmung des beliebten Stoffes mit Diana Amft, Fritz Karl und Tobias Licht, koproduziert mit dem ZDF, in die deutschen Kinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Leopold Brandmeyer) Waltraut Haas (Josepha Vogelhuber) Adrian Hoven (Dr. Siedler) Karin Dor (Brigitte Giesecke) Gunther Philipp (Sigismund Sülzheimer) Werner Finck (Prof. Hinzelmann) Erik Jelde (Wilhelm Giesecke) Originaltitel: Im weißen Rößl Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Helmuth M. Backhaus, Janne Furch Kamera: Heinz Schnackertz Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 6