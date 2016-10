ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Transparenz bei ärztlichen Diagnosen - Kassen unter Manipulationsverdacht / Babymöbel selbst gebaut - Tipps von Handwerksprofi Mick Wewers / App statt Kochbuch - Wird das Kochbuch überflüssig? / Bruschetta mit frischen Tomaten - Kochen mit Armin Roßmeier / Hereditäres Angioödem - Gefährliche Gewebeschwellungen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kaum zu glauben - DJ Bobo alias René Baumann feiert jetzt schon sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Spektakuläre Kulissen und Tanzeinlagen stehen für den Schweizer Musiker, dessen Künstlername aus seiner Zeit als DJ in den 80er-Jahren stammt. Seine Hits "Somebody dance with me", "Freedom" oder "Pray" sind mittlerweile Klassiker und dürfen auf keiner 90er-Jahre-Party fehlen. Über 15 Millionen verkaufte Tonträger und über 250 Gold- und Platinauszeichnungen hat DJ Bobo durch seine Hits eingeheimst. Bekannt ist der Schweizer aber vor allem für seine aufwändig gestalteten Tourneen mit mehr als fünf Millionen Zuschauern. Im September erschien sein 13. Studioalbum "Mystorial" - das Album zu seiner Jubiläumstour, die ab Januar 2017 mit 24 Konzerten in Deutschland startet, später in die Schweiz und Österreich und auch nach Nord- und Osteuropa sowie Südamerika führt. Was genau den Zuschauer bei seiner neuen Tour erwartet, verrät der Musiker am "Volle Kanne"-Frühstückstisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: DJ Bobo (Musiker) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

