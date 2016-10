ZDF neo 00:45 bis 02:15 Krimi GSI - Spezialeinheit Göteborg Rache der Löwen S, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Schlossplatz in Göteborg kommt es an einem Sommertag zu einer brutalen Schießerei zwischen Afrikanern und Albanern. Durch einen Querschläger wird die fünfjährige Sissa getötet. Ihr Vater, der rechtsradikale Dan Hammar, Führer der "Legion Gothia", schwört Rache. Johan Falk versucht Hintergrundinformationen von Frank Wagner zu bekommen. Doch der ist aus der kriminellen Rydell-Bande ausgestiegen und auf dem Weg nach Frankreich. Felix, der jüngere der Rydell-Brüder, ist über Franks Ausstieg nicht unglücklich. Doch sein Bruder Seth, der noch immer seine Haftstrafe verbüßen muss, nach einer Zeugenaussage bei Gericht aber fliehen kann, sieht das anders. Dan Hammar peitscht seine rechtsradikale Organisation auf, denn er will Jagd auf Ike Zabangida machen, dem der brutale Übergriff der Albaner im Park gegolten hat. In seinen Augen ist der Mann für den Tod seiner Tochter verantwortlich. Um an Waffen zu kommen, nimmt Hammar mit Felix Rydell Kontakt auf, den er durch einen gemeinsamen Gefängnisaufenthalt kennt. Man einigt sich schnell auf eine Zusammenarbeit der Rydell-Bande und der "Legion Gothia". Bei dem Übergriff der Radikalen auf Ike Zabangida, von dem die GSI erfährt, gerät das Gothiamitglied Valter in Johan Falks Fänge. Falk erpresst den jungen Mann, für die GSI zu arbeiten. Valter wird mit GPS und Ohrchip ausgestattet und führt das Team um Patrik Agrell in eine Göteborger Hotelgarage, in der die Waffenübergabe stattfinden soll. Seth Rydell ist mit der Entscheidung seines Bruders, an die Rechten zu verkaufen, nicht einverstanden. Bei der Übergabe kommt es daher zu unerwarteten Verzögerungen, die Valter so nervös machen, dass sein GPS entdeckt wird. Hammar erschießt den "Volksverräter" in seinen eigenen Reihen. Gleichzeitig tauchen Mitglieder der Zabangida-Bande auf der Straße vor dem Hotel auf und werden von der GSI festgenommen. Daraufhin kommt es in der Tiefgarage zu einem wilden Showdown zwischen den Kriminellen und der Polizei, bei dem unter anderem auch Seth Rydell festgenommen wird. Sophie Nordh von der GSI bietet dem Anführer der Rydell-Gang an, für sie als Informant zu arbeiten und sich damit weitere Haftjahre zu ersparen. Doch anders als Frank Wagner ist Seth Rydell ein gefährlicher und schwer zu durchschauender Psychopath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Joel Kinnaman (Frank Wagner) Jens Hultén (Seth Rydell) Anastasios 'Stasse' Soulis (Felix Rydell) Meliz Karlge (Sophie Nordh) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Eric Ericson (Dan Hammar) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Anders Nilsson Drehbuch: Anders Nilsson, Joakim Hansson Kamera: Andreas Wessberg Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16