ZDF neo 23:15 bis 00:45 Krimi Vera - Ein ganz spezieller Fall Folge: 8 Sprengfallen GB 2012 Nach den Romanen von Ann Cleeves Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sergeant James Deverson feiert seinen Abschied vom Militärdienst. Am nächsten Morgen ist er tot. DCI Vera Stanhope und ihr Assistent Joe Ashworth ermitteln in der Kaserne. Es ist offensichtlich, dass der verantwortliche Lieutenant den Vorfall als Selbstmord abhaken möchte. Die Spurensicherung und die Forensik haben jedoch schnell Zweifel an dieser Theorie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) David Leon (DS Joe Ashworth) Paul Ritter (Billy Cartwright) Jon Morrison (DC Kenny Lockhart) Ben Aldridge (Ollie / Alex Barton) Naomi Bentley (Laura Deverson) Clare Calbraith (Captain Shepherd) Originaltitel: Vera Regie: Julian Holmes Drehbuch: Colin Teevan Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 12