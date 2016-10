ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie Father Brown Folge: 22 Der Fluch der Mumie GB 2015 2016-10-14 04:30 Stereo 16:9 HDTV Merken "Father Brown" ist ein katholischer Pfarrer, der sich stets in die Ermittlungen der ortsansässigen Polizei einmischt - nicht immer zur Freude der ermittelnden Beamten. Der Archäologe Sir Raleigh ist stolz auf seinen Fund: eine über dreitausend Jahre alte Mumie. Doch es scheint, als läge ein Fluch über all denen, die in Kontakt mit ihrem Sarkophag kommen. Im Gegensatz zu Raleigh hat seine zweite Frau keine Scheu, die Mumie zu sehen. Dabei ist Raleighs erste Frau schon nach dem Öffnen des Sarkophags umgekommen. Als auch Caterina stirbt, kommen mit Hilfe von Father Brown die wahren Familiengeheimnisse ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Bamber (Walter Hubble) Nancy Carroll (Lady Felicia) Poppy Corby-Tuech (Caterina Beresford) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Richard Price (The Mummy) Mark Williams (Father Brown) Chris MacDonald (Young Raleigh) Originaltitel: Father Brown Regie: Matt Carter Drehbuch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Kamera: Chris Preston Musik: Debbie Wiseman