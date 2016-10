ZDF neo 14:35 bis 15:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Zum Schweigen verurteilt D, A, CH 2002 2016-10-14 05:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 25-jährige Bernd Tillmann - Sohn reicher Eltern - geht sein Jura-Studium entspannt an. Ihm ist mehr nach dem süßen Leben mit attraktiven Damen und Rauschmitteln. Mit seinem Freund Thommy landet er eines Abends in einem Club, wo er mit Interesse die 20-jährige Corinna beobachtet. Als Bernd all seinen Charme aufbietet, um Corinna für sich einzunehmen, trifft er auf ungewohnt intelligenten und harten Widerstand. Als Corinna den Club - ohne ihre Freundin Iris - verlässt, gelingt es Bernd dann doch, Corinna in seinen schwarzen BMW zu plaudern. Wenig später unterbricht Bernd seine Fahrt, um mit Corinna ein paar Schritte durch den Park zu gehen, freilich auch, um ihr körperlich näherzukommen. Die Situation eskaliert rasch zu einer blutigen Auseinandersetzung, an deren Ende er Corinnas Schreie - mit denen sie einen entfernt vorbeirollenden Radfahrer um Hilfe ruft - dadurch beendet, dass er ihr die Kehle zudrückt. In Panik rast Bernd zur Wohnung von Thommy, um sich von ihm bezeugen zu lassen, er habe zur Tatzeit bei ihm amerikanische DVDs angeschaut. Da es einen türkischen Zeugen gibt, der Bernd und Corinna gemeinsam in seinem schwarzen Wagen hat vorbeifahren sehen, wird er am folgenden Tag wegen Mordes festgenommen. Bernds Eltern bitten Dr. Lessing, ihren "zu Unrecht verdächtigten" Sohn anwaltlich zu vertreten. Dem gelingt es, die Sympathie und das Vertrauen von Dr. Lessing zu gewinnen. Selbst als Thommy von Hauptkommissar Thorwald über die schweren Folgen einer Falschaussage belehrt worden ist und umfällt, stellt sich Bernd gekonnt als Unschuldslamm dar. Und noch irritierender: Die darauf basierenden Ermittlungen Matulas und Lessings scheinen zu einem Freispruch für den Täter zu führen. Vorausschauend eignet sich Bernd im Gefängnis das nötige juristische Rüstzeug an für den Fall, dass Dr. Lessing doch hinter die ganze Wahrheit kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Oliver Boysen (Bernd (Tillmann)) Niels-Bruno Schmidt (Thommy) Isabell Gerschke (Corinna) Jürgen Tonkel ([Haupt]Kommissar (Thorwald)) Bülent Sharif (Ali) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Dieter Laske Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Rüdiger Laske Musik: Mulo Francel