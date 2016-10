ZDF neo 13:05 bis 14:35 Krimi Columbo Todesschüsse auf dem Anrufbeantworter USA 1993 2016-10-14 17:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fielding Chase tötet Gerry Winters, den Freund seiner Stieftochter. Aber kann sein wasserdichtes Alibi Columbo wirklich überzeugen? Und von welchem Motiv wurde er geleitet? Als Gerry zuvor von Chase überraschend gefeuert wird, nimmt dieser es relativ gelassen und entscheidet sich für einen Neuanfang in New York. Und es braucht nicht viel, um auch Victoria davon zu überzeugen, mit ihm in den Osten zu ziehen. Ist das Chases Mordmotiv? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) William Shatner (Fielding Chase) Jack Laufer (Jerry Winters) Richard Kline (Lou Cayton) Yorgo Constantine (Ted Malloy) Beverly Leech (Deirdre Ross) Molly Hagan (Victoria Chase) Originaltitel: Columbo Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: George Koblasa Musik: Dick DeBenedictis