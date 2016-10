Phoenix 22:00 bis 22:30 Dokumentation Der Katakombenpakt Papst Franziskus und die Kirche der Armen D 2015 Merken "Wir verzichten auf Titel, Luxus und leben mit den Armen!" So schwören 40 katholische Bischöfe 1965 im Katakombenpakt, den Teilnehmer des II. Vatikanischen Konzils unterzeichneten, in dem die katholische Kirche den Anschluss an die Moderne suchte. Heute fordert Papst Franziskus diesen Stil für alle. Eine Revolution? Die Dokumentation deckt auf, was damals kurz vor Ende des II. Vatikanischen Konzils geschehen und bis heute kaum bekannt ist. Sie zeigt die Machtkämpfe, die damals wie heute in der Kirche stattfinden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Katakombenpakt