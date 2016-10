Phoenix 14:30 bis 15:15 Dokumentation In der Gutachterfalle Wenn die Justiz am Ende ist D 2015 2016-10-15 11:30 Live TV Merken "Querulatorische Persönlichkeitsstörung" - zu diesem Schluss kam ein Gutachter bei Ilona H., nachdem sie ihre Nachbarin angeblich mit einem Einkaufswagen verletzt haben soll. Weitere gefährlichere Straftaten seien zu erwarten. Sieben Jahre verbrachte die Sozialpädagogin daraufhin in einer forensischen Klinik - wegen einer anmaßenden, schwer zu belegenden Behauptung, so scheint es. Aber wenn ein Gutachter so etwas schreibt, bleibt das nicht ohne Folgen. Warum haben Gutachter eine solche Macht? Wer kontrolliert die Gutachter und die Vergabe von Gutachteraufträgen? Mit den Konsequenzen von Gutachten beschäftigt sich dieser Film von Thomas Diehl. Es gibt offenbar eine ganze Reihe von Gutachtern, die Menschen ohne lange zu zögern als "schuldunfähig" oder "vermindert schuldfähig" einstufen, auch bei Bagatelldelikten. Wohl wissend, dass das häufig viele Jahre im Maßregelvollzug bedeuten kann. Da viele Richter psychiatrische Gutachten nicht oder nur selten kritisch hinterfragen, machen sie die Gutachter zu den eigentlichen Richtern. Aber: Fehlgutachten sind nicht die Ausnahme, sondern fast die Regel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In der Gutachterfalle