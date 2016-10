MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Die vier Jungs und Mädels aus Newcastle ziehen voller Erwartungen in ihr neues Zuhause ein und fangen sofort an, das zu machen, was sie am Besten können: Sex und Party. Während sich die Damen noch zieren, lassen die Jungs von Anfang an nichts anbrennen und versuchen alles, um ihre Mitbewohnerinnen für sich zu reklamieren. Dabei kommen sich die hübsche Charlotte und der Aufreißer Gary schon sehr bald ziemlich nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 18