Zee.One 04:15 bis 06:15 Komödie Love Express IND 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit mehr als 30 Jahren sind die Familien von Karnav Chhadha und Ashmeet Kaur eng befreundet, obwohl Karnavs Eltern unterdessen nach Großbritannien umgezogen sind. Nun soll die Hochzeit der zwei Erstgeborenen endlich die tiefe Verbindung der beiden Häuser auch offiziell besiegeln. Zu diesem Zweck besteigt eine äußerst zahlreiche Hochzeitsgesellschaft den festlich dekorierten Zug nach Mumbai. Während auf dem Gang schon ausgelassen gefeiert wird, steckt man die Brautleute in ein abgetrenntes Abteil, damit sie sich miteinander anfreunden können. Doch der Draufgänger Karnav und die schnippische Ashmeet mögen sich überhaupt nicht. Sie beschließen, ehrlich zueinander zu sein. Karnav gesteht Ashmeet, dass er noch nicht bereit ist für eine ernsthafte Beziehung. Ashmeet wiederum ist unglücklich in einen mittellosen Musiker verliebt, den ihre Eltern nicht akzeptieren wollen. Als das gescheiterte Paar auf der Hälfte der Strecke seinen Entschluss mitteilt, die Hochzeit absagen zu wollen, ist der gesamte Zug in heller Aufruhr. Doch die lange Reise ist ja noch nicht zu Ende, und es kann viel passieren, wenn man auf so engem Raum miteinander eingesperrt ist... Gutgelaunt und kunterbunt präsentiert sich dieses romantische Komödienspektakel von Erfolgsproduzent Subhash Ghai. Altmeister Om Puri, der zu den einflussreichsten und wandlungsfähigsten Schauspielern Bollywoods der letzten Jahrzehnte zählt, glänzt in der Rolle als verzweifelter Brautvater. Obwohl er indischer Staatsbürger ist, wurde Puri 2004 als Officer mit dem britischen Ritterorden für seine Verdienste in der dortigen Filmindustrie ausgezeichnet. Auch in Hollywood ist Om Puri ein bekanntest Gesicht, wo er unter anderem an der Seite von Tom Hanks und Julia Roberts in "Der Krieg des Charlie Wilson" auftrat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sahil Mehta (Kanav Chhadha) Mannat Ravi (Ashmeet Kaur) Vikas Katyal (Chirag Malhotra) Priyam Galav (Priyanka) Om Puri (Khadak Singh Bakshi) Anil Mange (Sujaan Singh) Siddartha Chaudhary (Kuljeet) Originaltitel: Love Express Regie: Sunny Bhambani Drehbuch: Sunny Bhambani Kamera: Kabir Lal Musik: Jaidev Altersempfehlung: ab 6