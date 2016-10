Zee.One 00:15 bis 02:15 Trickfilm Arjun the Warrior Prince IND 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine uralte Sage erzählt vom Schicksal des Kriegers Arjun: Schon als Kind wird der Prinz und Thronerbe von Pandava gemeinsam mit seinen Brüdern aus seiner ruhigen Heimstatt auf dem Land nach Hastinapur geschickt, wo er vom weisen Militärmeister Drona in der Kriegskunst unterrichtet werden soll. Arjun stellt sich bald als geschickter als seine Altersgenossen heraus, denn er erweist sich als ebenso überlegt wie kampfesstark. Als Arjun zum Mann wird, nimmt er die pandavische Prinzessin Draupadi zur Frau. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch die Zeiten sind unruhig: Weil die Rückkehr der Pandava-Brüder aus der Einöde seinen Anspruch auf den Thron streitig macht, greift ihr Cousin Duryodhana zu einer List. Geschlagen müssen die Pandavas in die Verbannung ziehen. Doch so rasch gibt Arjun sein Volk und seine Geliebte nicht auf. In traumhaften Bildern erweckt das animierte Meisterwerk die indische Volkssage "Mahabharata" zu neuem Leben: Bollywoods größtes Zeichentrickepos ist eine Koproduktion zwischen Walt Disney Pictures und Indiens Erfolgsstudio UTV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arjun: The Warrior Prince Regie: Arnab Chaudhuri Drehbuch: Rajesh Devraj, R.D. Tailang Kamera: Hemant Chaturvedi Musik: Vishal Dadlani, Dhruv Ghanekar, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 12