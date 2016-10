KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Grüner Treibstoff / Der Duft des Abenteuers F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Grüner Treibstoff: Tante Diana wird zu einem Kongress für Frauen in der Wissenschaft eingeladen, den Felizia Absahn in einer Art Ferienanlage im Dschungel veranstaltet. Dort trifft sie eine alte Studienfreundin, Agathe, die bei dem Kongress einen von ihr entwickelten Biotreibstoff präsentieren will. Als Diana erfährt, dass der Treibstoff aus Immobilis Tempus gemacht wird, ist sie natürlich gar nicht erfreut und versucht, Agathe ihr Vorhaben auszureden. An dem Kongress nehmen auch Bauwahn und Ollie als Frauen verkleidet teil, um im Auftrag von Felizia an die Probe von dem Treibstoff zu kommen. Hektor und die Marsus genießen zunächst das sturmfreie Lager und entsprechend sieht es am nächsten Tag aus. Doch mit vereinten Kräften schaffen sie es, alles wieder blitzblank in Ordnung zu bringen. Dann liest Hektor die Einladung zu dem Kongress und stellt fest, dass er von Felizia veranstaltet wird. Er ahnt nichts Gutes und macht sich mit Marsu auf den Weg zum Veranstaltungsort. Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, daß Bauwahn und Ollie Agathes Probe in die Hand bekommen. Agathe begleitet Diana, Hektor und Marsu zum Lager und als sie Dianas Forschungsarbeit gesehen hat, beschließt sie, etwas anderes als die Immobilis zu suchen, woraus sie ihren Treibstoff machen kann. So können sich alle beruhigt zum Essen hinsetzen und Hektor serviert seine Eigenkreation, das "Turm von Pisa-Sandwich", dessen Verzehr garantiert nicht kleckerfrei von statten geht. Der Duft des Abenteuers: Tante Diana findet eine äußerst seltene Blume, den Magnificus horribilis, und ist natürlich begeistert. Selbst Hektor, den die Blume vom Aussehen her gar nicht vom Hocker reißt, ist begeistert von ihrem Geruch. Da kommt Marsu vorbei und ißt die Blüte, was Tante Diana vor Wut aus der Haut fahren läßt. Sie wird zu einer Art weiblichem Tarzan und verfolgt Marsu, der schon den nächsten Magnificus erschnüffelt hat. Sie versucht mit Gewalt und mit gutem Zureden Marsu davon abzuhalten, die seltenen Pflanzen zu essen, aber nichts hilft, er isst eine nach der anderen. Die nächste Gefahr droht dem Magnificus von Bauwahn und Ollie, die soviele der Blumen wie möglich ernten sollen, damit Felizia mit dem ätherischen Öl der Pflanze ein Parfum herstellen und ein Vermögen verdienen kann. Auch Ollie und Bauwahn werden von Tante Diana und Hektor bekämpft. Nach einigen Kämpfen gelingt es Diana, eine Magnificus-Pflanze zu retten und in ihrem Garten einzupflanzen. Ollie und Bauwahn werden wie so oft von Marsu aus dem Dschungel befördert und stehen wieder mal mit leeren Händen vor Felizia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz