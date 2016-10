KI.KA 12:50 bis 13:15 Trickserie Marcus Level Tanz mit Vipkrad / Im Land der Elfen F 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tanz mit Vipkrad: Der König der Mondschlurfer richtet seinen berühmten Tanzwettbewerb aus. Marcus tritt gegen Vipkrad an. Doch sein größter Gegner ist sein eigenes Lampenfieber. Bei Marcus zuhause sammelt Gorbar erste Erfahrungen mit dem Flimmerkasten. Er wundert sich, warum die kleinen Wesen darin ständig herumhüpfen, obwohl es gar keine Hindernisse zu überwinden gibt. Im Land der Elfen: Im Elfenland muss Marcus den Weg zum König finden. Elfe Ephi kennt sich hier bestens aus und gibt den Ton an. Und Marcus lernt, wozu Harfe- und Flötespielen gut und nicht gut sein kann. Bei Marcus zuhause erträgt Seraphine Gorbars Flötengespiele nicht. Stattdessen soll er das Katzenklo saubermachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marcus Level Regie: Ahmed Guerrouache Drehbuch: Eddy Fluchon, Jérôme Erbin, Frédéric Lenoir, Ahmed Guerrouache, David Crozier