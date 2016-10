KI.KA 10:50 bis 11:15 Trickserie Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland Die Smaragd-Brücke USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Smaragd-Brücke: Als Olivia ins Wolkenland kommt, stellt sich schnell heraus, dass sie sehr ängstlich ist. Die Glücksbärchis müssen sich aber zunächst um ein anderes Problem kümmern. Beastli hat die Schlüssel für die Smaragdbrücke gestohlen und einige Tierbabys sind von ihren Eltern abgeschnitten. Die Bärchis verlangen die Schlüssel von Beastli zurück. Doch Beastli traut den Glücksbärchis nicht. Außerdem hat er selbst vor einem Monster Angst. Jetzt muss Olivia all ihren Mut zusammen nehmen, ihre Ängste überwinden und Beastli entgegentreten, damit die Tierbabys gerettet werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Maximilian Artajo (Sonnenscheinbärchi) Marie-Christin Morgenstern (Teile-gern-Bärchi) Frank Röth (Schmusebärchi) Nina Schatton (Wunderherzbärchi) Constantin von Jascheroff (Brummbärchi) Luisa Wietzorek (Harmoniebärchi) Originaltitel: Care Bears: Welcome to Care-a-Lot Regie: Jeff Gordon Drehbuch: Cliff Ruby, Elana Lesser, Amy Keating Rogers, Cindy Morrow, Evan Gore, Heather Lombard

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 194 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 56 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 41 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 36 Min.