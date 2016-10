KI.KA 09:05 bis 09:20 Trickserie Charley Die Löwenbändiger / Das Schaumbad F, B, CDN 2013-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Löwenbändiger: Charley und Willy haben im Fernsehen einen Löwenbändiger gesehen und sind sich darüber einig, dass es gar nicht so schwer sein kann, eine "große Katze" zu zähmen. Die Freunde machen sich im Garten auf die Suche nach einer "Raubkatze". Sie entdecken einen großen rotbraunen Kater, der aber alles andere als gezähmt werden möchte. Wer zähmt am Ende wen? Das Schaumbad: Nein! Charley will jetzt nicht in die Badewanne. Er hat viel zu viel zu tun zusammen mit seinem Vetter Elias, der extra eingeladen wurde. Die Zeit reicht gerade für eine Katzenwäsche. Elias hat nichts gegen ein Bad. Im Gegenteil, er liebt das Wasser und will Charleys schönes Boot schwimmen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T?Choupi et ses amis Regie: Lionel Kerjean Drehbuch: Thierry Courtin Musik: Guillaume Poyet

