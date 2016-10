ARD alpha 03:05 bis 03:50 Dokumentation Irland - Der Südosten Bilder einer Landschaft D 2009 16:9 Live TV Merken Viele Gesichter hat die Landschaft im Südosten Irlands - von der "irischen Riviera" zwischen Wexford und Waterford, über endlose Sandstrände und schroffe Steilküsten, bis zu Landschaften wie am Ende der Welt und die sanften Hügel um Kilkenny. Der Film portraitiert das alte Irland mit seinen monumentalen Normannenwohntürmen, imposanten Klosterruinen und wildromantischen Friedhöfen, und zeigt auch das moderne Wirtschaftswunder-Irland und seine Menschen. Kinder im County Wexford spielen Hurling, eines der "schnellsten und rausten Ballspiele der Welt", das die Engländer einst verboten, weil sie fürchteten, es könnte die Iren zur Rebellion anheizen. Das Provinzstädtchen Wexford wird alljährlich zur glitzernden Plattform für begabte junge Opernsänger aus aller Welt anlässlich des renommierten Wexford Opera Festivals. Internationale Musikagenten entdeckten hier so manchen Operstar. In Kilkenny floriert das Kilkenny Design-Center, das mit staatlicher Hilfe gegründet wurde, um traditionelles Kunsthandwerk mit modernem Design zu verschmelzen. Die Offenheit für moderne Kunst prägt auch das Stadtbild der Hafenstadt Waterford: die Kristall-Manufaktur, schon im 18.Jahrhundert an europäischen Königshöfen für ihre kostbaren Kristalllüster und Vasen bekannt, hat den US-Markt erobert. Auf der Halbinsel Hook Head trotzt einer der ältesten Leuchttürme Europas noch heute dem Meer und den gewaltigen Stürmen. Hier verbrachte der Schriftsteller Eoin Colfer seine Kindheit. Die wilde Natur, die Sagen und Märchen des alten Irland verwebt er mit dem neuen Irland der Computer und Techno-logie zu Fantasy-Romanen für Kinder, die zu Weltbestsellern wurden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bilder einer Landschaft