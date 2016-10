ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Kapitalismus am Ende? D 2016 16:9 Live TV Merken Vor 250 Jahren kam er in die Welt, heute können wir uns ein Leben ohne ihn kaum noch vorstellen: Der Kapitalismus hat jeden Winkel unseres Lebens erreicht, bestimmt die Wirtschaft, die Politik, unser Privatleben. Der Kapitalismus hat uns Wohlstand, Demokratie und eine höhere Lebenserwartung gebracht - doch er braucht ständiges Wachstum, um zu existieren. Das Credo: Immer mehr, immer schneller, immer weiter. Viele Menschen halten mit diesem Tempo nicht mehr Schritt - und auch die Ressourcen der Erde geraten an ihre Grenzen. Das einstige Erfolgsmodell steckt in der Krise. Doch was genau ist das eigentlich, der Kapitalismus? Wie und wo hat das alles Mal angefangen - und was sind mögliche Alternativen? * Gast im Studio: Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin und Autorin ("Der Sieg des Kapitals: Wie der Reichtum in die Welt kam") * Schaltgast: Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Ulrike Herrmann (Wirtschaftsjournalistin und Autorin), Hartmut Rosa (Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt) Originaltitel: Planet Wissen