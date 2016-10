ARD alpha 13:00 bis 13:45 Diskussion alpha-Forum: Klaus Vogel D 2014 16:9 Live TV Merken Klaus Vogel ist seit 1982 Lehrer in der Jugendstrafanstalt Berlin - über diese Zeit hat er 2014 ein Buch veröffentlicht: "Lebenslänglich Knastlehrer. Meine Erfahrungen aus 20 Jahren Jugendgefängnis". "Es spiegelt sich in der Haftanstalt die Problemlage der wirtschaftlichen Instabilität bestimmter gesellschaftlicher Kreise, es spiegelt sich die Problemlage aufgrund der Flüchtlings- und Migrationsthematik usw. Wenn wir diese Problemlagen im Vollzug in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass wir es den Menschen, die wir aus den Haftanstalten dann auch wieder entlassen, ermöglichen, ein Leben zu führen, das sie nicht wieder in die Delinquenz führt, dann leisten wir eben auch einen wichtigen Beitrag für die öffentliche Sicherheit. Das ist der Grund, weshalb ich und die Kolleginnen und Kollegen in den Haftanstalten mit solcher Intensität an den Bildungsaufgaben arbeiten." Klaus Vogel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Corinna Spies Gäste: Gäste: Klaus Vogel (Schulleiter Jugendstrafanstalt Berlin) Originaltitel: alpha-Forum