ARD alpha 09:00 bis 09:30 Bildungsprogramm Grundkurs Deutsch Prosatexte untersuchen D 2009 2016-10-16 07:45 16:9 Live TV Merken * Der Inhalt einer Geschichte: Wie kommt man zur zündenden Romanidee? Oft ist das harte Arbeit. Aber manchmal geht es auch fast von selbst. * Die Figuren: Eine gute Idee ist der Anfang aber leider noch nicht alles - wir brauchen auch gute Figuren, und die müssen etwas ganz Besonderes sein. * Erzählsituation und Handlungsort: Wo und wann spielt die Geschichte, die wir erzählen wollen? Die Antwort auf diese Frage sollte man sich gründlich überlegen - denn sie trägt wesentlich zum Gelingen des Werkes bei. * Der rote Faden und das Ergebnis: Jetzt haben wir fast alle Zutaten für unsere Geschichte zusammen: Protagonisten, Ort und Zeit. Jetzt fehlt aber noch die Handlung. * Was macht eine gute Geschichte aus? Sie möchten eine gute Geschichte schreiben - was gibt es bezüglich der Wahl von Protagonisten, Raum und Zeit zu beachten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc Sauber Originaltitel: Grundkurs Multimedial Deutsch

