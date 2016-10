ARD alpha 07:00 bis 07:25 Dokumentation Klasse Segel Abenteuer Das schwimmende Klassenzimmer D 2010 16:9 Live TV Merken Es ist das größte Abenteuer ihres Lebens! Sechs Monate lang segeln 30 Zehntklässler aus Bayern um die halbe Welt. Der Dreimaster "Thor Heyerdahl" ist für die Gymnasiasten Klassenzimmer und Lebensraum in einem. Die Reiseroute führt sie von Kiel über die Kanarischen Inseln in die Karibik, von Panama über Kuba und die Bermudas zurück über die Azoren nach Kiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klasse Segel Abenteuer

