3sat 22:35 bis 00:15 Drama Good Kill - Tod aus der Luft USA 2014 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Grüblerisches Drama mit Ethan Hawke - Major Egan lenkt Kampfdrohnen. Diese Weise des Tötens nagt zunehmend an seiner Psyche, doch seinen Versetzungsgesuchen wird nie entsprochen. Als sich die CIA in die militärischen Operationen einmischt und Einsätze ohne Beweise verlangt, sieht sich Egan zum Handeln gezwungen. – Stark In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Tom Egan) Bruce Greenwood (Jack Johns) Zoë Kravitz (Vera Suarez) Jake Abel (Zimmer) January Jones (Molly Egan) Peter Coyote (Langley) Alma Sisneros (Emily James) Originaltitel: Good Kill Regie: Andrew Niccol Drehbuch: Andrew Niccol Kamera: Amir Mokri Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12