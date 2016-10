3sat 09:05 bis 09:45 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Flandern und die Niederlande - Gastland der Frankfurter Buchmesse / Literaturnobelpreis für Bob Dylan - Ehrung für seine poetische Sprache / Christine Nöstlinger: Das Kind in ihr - Die Kinderbuchautorin wird 80 / Nachruf Dario Fo - Schauspieler und Dramaturg gestorben / Künstler aus der zweiten Reihe: - das neue System der Kunstfälscher A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Kulturzeit

